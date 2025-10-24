قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

آية التيجي

يُعد الدجاج الكرسبي من أكثر الأكلات المحبوبة لدى الكبار والصغار، بفضل مذاقه الشهي والقرمشة الذهبية التي تميّزه. 

ويمكنكِ تحضيره في المنزل بسهولة وبنفس جودة مطاعم الفاست فود؛ إذا اتبعتِ الخطوات الصحيحة.

وإليكِ الطريقة الكاملة لتحضير دجاج كرسبي مقرمش بخطوات بسيطة من موقع Better Homes.

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح متوسطة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب نشا.

كوب من اللبن أو الزبادي.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

ـ في وعاء، ضعي شرائح الدجاج مع اللبن أو الزبادي، والبيض، والتوابل (ثوم، بصل، بابريكا، ملح، فلفل).

ـ اخلطي المكونات جيدًا واتركي الدجاج في التتبيلة داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

ـ في وعاء آخر، امزجي الدقيق والنشا مع رشة من نفس التوابل.

ـ غلّفي قطع الدجاج في خليط الدقيق، ثم أعيديها إلى التتبيلة، وبعدها إلى الدقيق مرة ثانية لضمان قرمشة قوية.

ـ سخّني الزيت جيدًا في مقلاة عميقة، ثم اقلي الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.

ـ ضعيه على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

ـ للحصول على قرمشة مضاعفة، أضيفي ملعقة صغيرة من البيكنج بودر إلى الدقيق، أو رشي قليلًا من الماء البارد أثناء التقليب.

نصائح لتقديم الدجاج الكرسبي

قدّمي الدجاج الكرسبي مع البطاطس المقلية أو صلصة الثوم أو المايونيز الحار، للحصول على وجبة متكاملة ولذيذة مثل المطاعم.

