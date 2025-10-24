ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه بطرق طبيعية | خطوات التحضير

ماسك الأرز للشعر، المصنوع من الأرز أو دقيق الأرز ، علاجٌ مُنعشٌ وفعّالٌ لتقوية الشعر وتعزيز نموه ، غنيٌّ بفيتامين ب والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة، ويعمل بعمق على إصلاح وترطيب الشعر التالف .

تعتبر هذه الطقوس الجمالية الموروثة من التقاليد الآسيوية مثالية لاستعادة لمعان ونعومة الشعر الجاف أو الباهت، مع منحه القوة والمقاومة

المكونات اللازمة لماسك الشعر بدقيق الأرز:

1 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز (أو الأرز المطحون).

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح أو عصير الليمون للحصول على لمعان.

خطوات تحضير ماسك الأرز

خلط المكونات : في وعاء، اخلطي دقيق الأرز والماء البارد للحصول على عجينة ناعمة ومتجانسة.

سخني الخليط : سخني هذا الخليط على نار هادئة حتى يصبح سميكاً.

إضافة الخل أو الليمون : ارفعي الخليط عن النار وأضيفي خل التفاح أو عصير الليمون لتحسين اللمعان .

طريقة وضع القناع : ضعي قناع الأرز على شعرك النظيف والرطب، ووزعيه جيدًا على أطوال الشعر وأطرافه ، اتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل الشطف

دقيق الأرز المكون الرئيسي لقناع الشعر المصنوع من الأرز غنى بخصائص مفيدة، إليك أهم فوائده:

ترطيب عميق : يحتوي دقيق الأرز على النشا ، الذي يساعد على الاحتفاظ بالترطيب داخل ألياف الشعر

تنعيم طبيعي : بفضل ملمسه الناعم، يعمل دقيق الأرز على تنعيم الشعر والتخلص من التجعد .

تقوية الشعر : الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأرز تعمل على تقوية الشعر، وبالتالي تقليل التكسر والتساقط .

لمعان وتألق : يوفر قناع الأرز لمعانًا ومرونةً، ويستعيد مرونة الشعر الطبيعية