من أشهى الأطباق.. طريقة عمل البطاطس البوريه بالزبدة

البطاطس البوريه بالزبدة من أشهى الأطباق الجانبية التي تُقدَّم إلى جانب اللحوم والدواجن، وتمتاز بقوامها الكريمي وطعمها الغني.

وهي وصفة سهلة التحضير ومناسبة لمختلف الأعمار، كما يمكن إعدادها بمكوّنات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

المكوّنات

أربع حبات بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الحليب الدافئ (ويُمكن زيادته حسب الرغبة).

ملح حسب الذوق.

رشة فلفل أسود (اختياري).

رشة جوزة الطيب (اختياري).

طريقة التحضير

سلق البطاطس

تُقشَّر البطاطس وتُقطَّع إلى مكعبات، ثم تُسلق في ماء مغلي مُضاف إليه القليل من الملح، حتى تصبح طرية تمامًا.

هرس البطاطس

تُصفّى البطاطس من الماء ثم تُهرس وهي ساخنة باستخدام هراسة البطاطس أو شوكة للحصول على قوام ناعم.

إضافة الزبدة

تُضاف الزبدة إلى البطاطس وهي لا تزال ساخنة حتى تذوب وتندمج جيدًا.

إضافة الحليب

يُضاف الحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى الوصول إلى القوام الكريمي المطلوب.

التتبيل

يُضاف الملح، ثم رشة الفلفل الأسود وجوزة الطيب إذا رغبتِ في نكهة أقوى.

التقديم

تُقدَّم البطاطس البوريه ساخنة، ويمكن وضع قطعة صغيرة من الزبدة على الوجه لإضافة لمسة غنية.