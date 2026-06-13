فرج عامر: تطبيق سقف العقود في الأهلي صعب على الحالية

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول اتجاه النادي الأهلي لتطبيق سقف للعقود من أجل الحفاظ على الاستقرار داخل غرفة الملابس وتجنب الأزمات المتعلقة بفوارق الرواتب بين اللاعبين.

عقود لاعبي القلعة الحمراء

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية أن تطبيق سقف العقود قد يكون من الصعب تنفيذه على العقود الحالية للاعبين، مشيرًا إلى أن تطبيقه قد يكون أكثر واقعية على التعاقدات الجديدة فقط.

وأضاف أن الأهلي، في حال قرر الالتزام بسقف محدد للرواتب، قد يجد نفسه أمام تحديات تتعلق باللاعبين الذين تتجاوز عقودهم القيمة المقترحة، وهو ما قد يفتح الباب أمام خيارات مثل البيع أو الإعارة لبعض العناصر، حال الرغبة في توحيد هيكل الرواتب داخل الفريق.

ولم يصدر النادي الأهلي أي إعلان رسمي بشأن تطبيق سقف للعقود خلال الفترة الحالية، بينما تستمر المناقشات حول أفضل السبل لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق