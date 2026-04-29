إطلاق مبادرة «شارك معانا ونضف ويانا» لرفع المخلفات وتجميل مداخل كوم الضبع بقنا

مبادرة تجميل كوم الضبع
يوسف رجب

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بمحافظة قنا، بالتنسيق مع أهالي منطقة كوم الضبع، والوحدة المحلية لقرية طوخ، مبادرة نظافة وتجميل تحت شعار "شارك معانا ونضف ويانا"، في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لتوحيد الجهود بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، أن هذه المبادرة تمثل جهدًا متميزًا يهدف إلى غرس السلوك الحضاري بين أفراد المجتمع وتقويم السلوكيات الخاطئة من خلال المتابعة والتوعية المستمرة، مؤكدًا أنها تعكس وعي أبناء القرية وحرصهم على الصحة البيئية.

وقال الزين إن هذه المبادرة بدأت بفكرة طموحة من أحد أبناء القرية المخلصين، الذي نجح في توحيد الرؤية بين المجتمع المحلي والجهات الفاعلة، حيث شهدت المبادرة مشاركة واسعة من مركز شباب كوم الضبع، وجمعية بشاير الخير، وجمعية تنمية المجتمع بكوم الضبع، بالإضافة إلى لفيف من أهالي القرية بمختلف فئاتهم.

وأضاف مدير إدارة المخلفات الصلبة أن أعمال المبادرة تركزت في محاورها الرئيسية على تنظيف مدخل القرية وتطهيره من جميع المخلفات والنفايات المتراكمة بجوار الحاويات وعلى طول الطريق، مع توفير جميع الموارد اللازمة للعمل من خلال الدعم المتبادل بين المعدات التي وفرتها الوحدات المحلية وقلابات الأهالي المتطوعين بالمنطقة.

كما استهدفت المبادرة توعية الجميع بضرورة عدم إلقاء المخلفات خارج الحاويات المخصصة، بالتوازي مع أعمال تجميل وتشجير وإنارة المدخل لتحسين المظهر العام بشكل مستدام، والتي تأتي ضمن توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تسهم في تطوير القرى سلسلة من الجهود المتواصلة التي تشهدها قرى ومراكز محافظة قنا.


