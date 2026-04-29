مصرع شاب أسفل حائط منزل في قرية الكرنك بقنا

لقي شاب مصرعه أسفل جدار منزل، سقط عليه أثناء تواجده بجواره في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب إثر سقوط جدار منزل فوق رأسه في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الجدار المنهار، وجرى انتشال جثة الشاب من تحت الجدار، بعدما تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال عقب سقوط الجدار فوق رأسه.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.