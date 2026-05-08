أخبار قنا| غلق 37 منشأة طبية مخالفة.. العثور على جثة طـ.فل بترعة أم إسماعيل.. وحملات لإزالة التعديات

شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث على مدار الساعات الماضية أبرزها جولة للمحافظ مع برنامج الأمم المتحدة لإحياء منطقة دندرة وتطويرها سياحيًا، مسرح الجنوب يعلن إعداد “موسوعة المسرح فى الجنوب” لتوثيق ذاكرة الحركة المسرحية، مديرية الصحة تعلن إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية، حملات مكبرة لإزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 29، بعد 3 أيام بحث العثور على جثة طفل غارقا بترعة "أم إسماعيل" بفرشوط.





تفاصيل جولة محافظ قنا مع برنامج الأمم المتحدة لإحياء منطقة دندرة وتطويرها سياحيًا

أجرى اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفريق برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHabitat وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، جولة تفقدية بقرية دندرة، لمناقشة الخطة التشاركية لمشروع إحياء منطقة دندرة، فى إطار جهود المحافظة لدعم التنمية السياحية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية التي تتمتع بها المنطقة.

وشملت الجولة، المرور على المرسى السياحي بدندرة، وعدد من المناطق ذات الطابع التراثي مثل ساحة أبوالعباس الدندراوي، وساحة ومنزل مراد بك علي، والكنيسة الإنجيلية بدندرة، كما شملت الجولة تفقد إحدى ورش الفخار إلى جانب وحدة طب الأسرة بدندرة.





مسرح الجنوب يعلن إعداد “موسوعة المسرح فى الجنوب” لتوثيق ذاكرة الحركة المسرحية





أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، إطلاق مشروع إعداد “موسوعة المسرح في الجنوب ”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توثيق تاريخ الحركة المسرحية بمحافظات الجنوب منذ البدايات الأولى وحتى اليوم، حفاظًا على ذاكرة المسرح فى جنوب مصر ورصدًا لتجارب رواده ومبدعيه وفرقِه المسرحية المختلفة.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس المهرجان، إن المشروع يستهدف إنشاء أرشيف شامل يوثق تاريخ المسرح في صعيد مصر، باعتباره أحد أهم روافد الحركة الثقافية المصرية، وأن الموسوعة سوف تضم معلومات ومواد توثيقية تتناول تاريخ الحركة المسرحية في محافظات الجنوب، والفرق المسرحية المستقلة، وفرق الثقافة الجماهيرية، وفرق الجامعات، إلى جانب السير الذاتية لرواد المسرح والمخرجين والكتاب والفنانين الذين أسهموا في تشكيل الوعي المسرحي بالصعيد.





حينا .. انطلاق مشروع ضخم للتخطيط العمراني في قنا



عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والذي يعد أحد أهم المشروعات الرامية إلى تطوير المناطق الحضرية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO.



و​شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للوضع الراهن للمشروعات الحالية، ومناقشة مستجدات أعمال التصميمات والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لضمان استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.



صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، تحقيق عدد من الإنجازات الرقابية والتنظيمية خلال شهر أبريل، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا وتحت إشراف الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

​وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تم عمل 187 مراجعة لمنشآت طبية تقدمت بملفات على منظومة التراخيص، مع مناقشة وحل المشكلات التقنية للأطباء المتقدمين، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، كما تم ترخيص 7 منشآت طبية خاصة.



ضمن الموجة 29.. حملات مكبرة لإزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا



واصلت الأجهزة التنفيذية، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملاتها المكبرة بمركزي قوص ونجع حمادي، للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وقاد الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة استهدفت عدة مناطق بنطاق قرية العليقات، ضمن فعاليات الموجة 29 لإزالة التعديات، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على الأراضي العامة والزراعية.



بعد 3 أيام بحث..العثور على جثة طفل غارقا بترعة "أم إسماعيل" بقنا



عثر أهالى بمركز فرشوط بالتعاون أجهزة الأمن بقنا، على جثة طفل متغيب، غارقاً فى مياه ترعة" أم اسماعيل" بنطاق مركز فرشوط، بعد ثلاثة أيام من البحث.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.