ضمن الموجة 29.. حملات مكبرة لإزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملاتها المكبرة بمركزي قوص ونجع حمادي، للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وقاد الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة استهدفت عدة مناطق بنطاق قرية العليقات، ضمن فعاليات الموجة 29 لإزالة التعديات، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على الأراضي العامة والزراعية.

وأوضح شاكر، أن نتائج الحملة أسفرت عن تنفيذ 18 قرار إزالة، منها 16 قرارًا لحالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 8760 مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ قرارين لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترًا ليصل إجمالي ما تم استرداده إلى 9110 مترًا.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، استمرار الوحدة المحلية في جهودها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة أي مخالفات في مهدها، والتصدي لكافة أشكال البناء غير القانوني مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وجاء تنفيذ الحملة، بحضور محمود عبد الصبور، نائب رئيس المركز، وعادل رمضان، ورئيس القرية، لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وكفاءة، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

وفي نفس السياق، تمكنت حملة بقيادة حسين زمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، من إزالة عدد من التعديات والتي استهدفت قرية هو، بحضور أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وعرفان فكار رئيس القرية، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعاونة، وبحضور قوة من مركز شرطة نجع حمادي لتأمين أعمال الإزالة.

وأشار زمقان، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة فورية لمبانٍ مخالفة على مساحة إجمالية، تقدر بحوالي 2124 مترًا مربعًا، حيث كانت المخالفات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض "البلوك" ومونة الأسمنت، وبارتفاعات مختلفة تراوحت ما بين متر ونصف إلى 3 أمتار تقريبًا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الإزالات جاءت في إطار المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع المخالفين مع التأكيد على استرداد حق الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

