قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر
فى غياب نجله .. تشييع جثمان والد لاعب الزمالك محمد شحاتة بمسقط رأسه ببنى مزار.. صور
محمد بن زايد يقبل يد طفلة خلال جولة مفاجئة مع الرئيس السيسي بأبو ظبي | شاهد
حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 .. المواعيد الرسمية والحد الأقصى للأسعار
مخلفات.. إخماد حريق بجوار موقف سيارات في المنوفية
غدا الاجتماع الفني لمباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
زاهي حواس يفتح ملف "أخلاقيات المتاحف" واسترداد الآثار في قمة سياحية عالمية بقناة السويس
ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات أمام كلية البنات بمصر الجديدة
هل على المال المستحق للمالك لدى المستأجر زكاة.. دار الإفتاء تجيب
أحمد موسى: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان تحمل رسائل دعم وتضامن
الشرطة البريطانية : اعتقال شخص هدد الأمير أندرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسرح الجنوب يعلن إعداد “موسوعة المسرح فى الجنوب” لتوثيق ذاكرة الحركة المسرحية

موسوعة المسرح فى الجنوب
موسوعة المسرح فى الجنوب
يوسف رجب

أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، إطلاق مشروع إعداد “موسوعة المسرح في الجنوب ”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توثيق تاريخ الحركة المسرحية بمحافظات الجنوب منذ البدايات الأولى وحتى اليوم، حفاظًا على ذاكرة المسرح فى جنوب مصر  ورصدًا لتجارب رواده ومبدعيه وفرقِه المسرحية المختلفة.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس المهرجان، إن المشروع يستهدف إنشاء أرشيف شامل يوثق تاريخ المسرح في صعيد مصر، باعتباره أحد أهم روافد الحركة الثقافية المصرية، وأن الموسوعة سوف تضم معلومات ومواد توثيقية تتناول تاريخ الحركة المسرحية في محافظات الجنوب، والفرق المسرحية المستقلة، وفرق الثقافة الجماهيرية، وفرق الجامعات، إلى جانب السير الذاتية لرواد المسرح والمخرجين والكتاب والفنانين الذين أسهموا في تشكيل الوعي المسرحي بالصعيد.

وأضاف الهوارى، بأن الموسوعة ستعمل أيضًا على توثيق العروض المسرحية المهمة، والجوائز والمهرجانات، فضلًا عن جمع الصور النادرة، والبوسترات، والكتيبات، والمقالات الصحفية، والأخبار المنشورة، إلى جانب رصد التجارب المسرحية المرتبطة بالتراث الشعبي والموروث الثقافي الجنوبي.

ودعت المؤسسة، جميع أصحاب ومديري الفرق المسرحية بمحافظات الصعيد إلى إرسال بيانات فرقهم، متضمنة اسم الفرقة، وسنة التأسيس، وأسماء المؤسسين، وأبرز العروض المسرحية، والمشاركات والجوائز، بالإضافة إلى أي صور أو مستندات توثيقية متاحة، وذلك بهدف إدراجها ضمن مشروع الموسوعة.

وأكدت إدارة المؤسسة، بأن جميع المعلومات التي سيتم نشرها داخل الموسوعة سوف تكون موثقة بالمصادر والمستندات، في إطار مشروع ثقافي يسعى إلى حفظ تاريخ المسرح في الجنوب وإبراز دوره التنويري والفني، خاصة أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب لعب خلال السنوات الماضية دورًا بارزًا في دعم الحركة المسرحية بالصعيد وتوثيق العديد من التجارب المسرحية المصرية والعربية.

وأوضحت المؤسسة، بأن استقبال المواد والمعلومات الموثقة يتم عبر نموذج المشاركة المخصص للمشروع، أو من خلال البريد الإلكتروني:
seen.[email protected]
 



 

مسرح الجنوب الحركة المسرحية موسوعة المسرح التجارب المسرحية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

الدعاء

علي جمعة: 8 أسرار باستجابة الدعاء فاغتنموها بيقين

خالد الجندي

خالد الجندي: الغزل العاطفي حاضر في قصائد مدح الرسول ولا يتعارض مع القيم

خالد الجندي

خالد الجندي: هاني شاكر الفنان الوحيد الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

بالصور

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي.. زى المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

هل الاستغناء عن البيض يضر الصحة؟.. أخصائي تغذية يكشف التأثير الحقيقي على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد