مسرح الجنوب يعلن إعداد “موسوعة المسرح فى الجنوب” لتوثيق ذاكرة الحركة المسرحية

أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، إطلاق مشروع إعداد “موسوعة المسرح في الجنوب ”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توثيق تاريخ الحركة المسرحية بمحافظات الجنوب منذ البدايات الأولى وحتى اليوم، حفاظًا على ذاكرة المسرح فى جنوب مصر ورصدًا لتجارب رواده ومبدعيه وفرقِه المسرحية المختلفة.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس المهرجان، إن المشروع يستهدف إنشاء أرشيف شامل يوثق تاريخ المسرح في صعيد مصر، باعتباره أحد أهم روافد الحركة الثقافية المصرية، وأن الموسوعة سوف تضم معلومات ومواد توثيقية تتناول تاريخ الحركة المسرحية في محافظات الجنوب، والفرق المسرحية المستقلة، وفرق الثقافة الجماهيرية، وفرق الجامعات، إلى جانب السير الذاتية لرواد المسرح والمخرجين والكتاب والفنانين الذين أسهموا في تشكيل الوعي المسرحي بالصعيد.

وأضاف الهوارى، بأن الموسوعة ستعمل أيضًا على توثيق العروض المسرحية المهمة، والجوائز والمهرجانات، فضلًا عن جمع الصور النادرة، والبوسترات، والكتيبات، والمقالات الصحفية، والأخبار المنشورة، إلى جانب رصد التجارب المسرحية المرتبطة بالتراث الشعبي والموروث الثقافي الجنوبي.

ودعت المؤسسة، جميع أصحاب ومديري الفرق المسرحية بمحافظات الصعيد إلى إرسال بيانات فرقهم، متضمنة اسم الفرقة، وسنة التأسيس، وأسماء المؤسسين، وأبرز العروض المسرحية، والمشاركات والجوائز، بالإضافة إلى أي صور أو مستندات توثيقية متاحة، وذلك بهدف إدراجها ضمن مشروع الموسوعة.

وأكدت إدارة المؤسسة، بأن جميع المعلومات التي سيتم نشرها داخل الموسوعة سوف تكون موثقة بالمصادر والمستندات، في إطار مشروع ثقافي يسعى إلى حفظ تاريخ المسرح في الجنوب وإبراز دوره التنويري والفني، خاصة أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب لعب خلال السنوات الماضية دورًا بارزًا في دعم الحركة المسرحية بالصعيد وتوثيق العديد من التجارب المسرحية المصرية والعربية.

وأوضحت المؤسسة، بأن استقبال المواد والمعلومات الموثقة يتم عبر نموذج المشاركة المخصص للمشروع، أو من خلال البريد الإلكتروني:

seen.[email protected]







