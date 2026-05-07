بعد 3 أيام بحث..العثور على جثة طفل غارقا بترعة "أم إسماعيل" بقنا



عثر أهالى بمركز فرشوط بالتعاون أجهزة الأمن بقنا، على جثة طفل متغيب، غارقاً فى مياه ترعة" أم اسماعيل" بنطاق مركز فرشوط، بعد ثلاثة أيام من البحث.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف التحريات حول الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين عائلة الطفل الفقيد، عقب العثور عليه جثة هامدة، حيث سبقها جهود كبيرة للبحث عن الطفل، ونشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، أملاً فى وجوده على قيد الحياه.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت منذ أيام إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد تغيب صدام خميمي أبوسعيد 7 أعوام، مقيم بنطاق مركز فرشوط.