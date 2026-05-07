الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تفاصيل جولة محافظ قنا مع برنامج الأمم المتحدة لإحياء منطقة دندرة وتطويرها سياحيًا

يوسف رجب

أجرى اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفريق برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHabitat وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، جولة تفقدية بقرية دندرة، لمناقشة الخطة التشاركية لمشروع إحياء منطقة دندرة، فى إطار جهود المحافظة لدعم التنمية السياحية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية التي تتمتع بها المنطقة.

وشملت الجولة، المرور على المرسى السياحي بدندرة، وعدد من المناطق ذات الطابع التراثي مثل ساحة أبوالعباس الدندراوي، وساحة ومنزل مراد بك علي، والكنيسة الإنجيلية بدندرة، كما شملت الجولة تفقد إحدى ورش الفخار إلى جانب وحدة طب الأسرة بدندرة.


 

أعقب الجولة اجتماع موسع بدأ بعرض تفصيلي، قدمه المهندس كريم إبراهيم، استشاري التطوير الحضري بشركة تكوين، حول مشروع إحياء منطقة دندرة، تناول خلاله إمكانيات التنمية السياحية بمحافظة قنا والمقاصد السياحية المختلفة وعناصر الجذب بقرية دندرة، إلى جانب المشروعات العامة المقترحة للتنفيذ والتي تشمل تطوير شارع المرسى وواجهاته ومنطقة القرية والمنطقة المحيطة بالمعبد، بالإضافة إلى عرض الهوية البصرية والعلامة التسويقية الخاصة بمنطقة دندرة.

وأكد محافظ قنا، بأن رؤية المحافظة ترتكز على توحيد جهود القطاع الحكومي والمنظمات المجتمعية والمستثمرين المحليين وغير المحليين من أجل الإسراع في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المادية مع توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع على مراحل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمنطقة.

وأضاف الببلاوي، بأن مشروع إحياء منطقة دندرة يعد من المشروعات الواعدة التي تعكس الهوية الحضارية لمحافظة قنا، وتسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها دندرة بما يدعم مكانتها على خريطة السياحة الثقافية.

واستعرض الأستاذ الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، عددًا من المقترحات التي تضمنت إدارة وتشغيل الجولات السياحية بين أسوان وقنا والأقصر، لتحقيق المستهدف من أعداد الزوار والليالي السياحية، إلى جانب تحديد الإجراءات الحكومية المطلوبة وعدم تعارض تنفيذ المشروع مع الأنشطة السكانية القائمة والممتلكات الخاصة، ووضع أولويات وأهداف واضحة لخطة التنفيذ، فضلًا عن إجراءات تسجيل دندرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وتسجيل المباني الأثرية، ووضع تصور واقعي لأعداد السائحين المتوقعين ومتطلبات الخدمات السياحية المختلفة.

وعقب الاجتماع، أجرى محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقة دندرة يرافقه فريق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHabitat وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق شركة تكوين، لمتابعة مشروعات الخطة التشاركية لإحياء المنطقة، للوقوف جهود تطوير المقومات السياحية والتراثية بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالي المنطقة.

 

وقدم محافظ قنا، شرحًا تفصيليًا للحضور حول وصف تلك المشروعات، وخطط تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المواقع التراثية والسياحية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المنطقة، باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية والثقافية بمحافظة قنا.

وأضاف الببلاوي، أن مشروعات الخطة التشاركية تستهدف خلق بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار، من خلال تطوير المراسي والمناطق المفتوحة، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، ودعم أصحاب الحرف التراثية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة.

شهد الاجتماع والجولة كل من: تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأحمد رزق مدير مكتب هابيتات مصر، ولمياء المليجي مدير برنامج التنمية الاقتصادية والسياسات الحضرية، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى جانب ممثلي برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق شركة تكوين وفريق عمل السياحة الريفية بمنطقة دندرة، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بتطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والأثرية.

