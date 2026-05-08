دون وقوع إصابات .. الحماية المدنية تسيطر على حريق 4 أحواش بقنا

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع فى ٤ أحواش بقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى ٤ أحواش لنطاق قرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى.

وفور تلقى إدارة الحماية المدنية بقنا، إخطارًا باندلاع حريق، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، والتى تمكنت من السيطرة على النيران قبل انتقالها للمناطق المجاورة.



فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف إلى موقع الحريق، كإجراء احترازى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بين المواطنين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



