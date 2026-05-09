محافظات

أخبار قنا | القومسيون الطبي يناظر 4 آلاف حالة خلال أبريل.. إنقاذ شاب والبحث عن 2 غارقين فى نيل نجع حمادى

موقف مدينة قنا الجديدة
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، القومسيون الطبي يناظر 4 آلاف حالة خلال شهر أبريل، المحافظ يعلن تفاصيل الخطة الكاملة لنقل مواقف البحر الأحمر والأقاليم لمدينة قنا الجديدة، الحماية المدنية تسيطر على حريق 4 أحواش دون وقوع إصابات، إنقاذ شاب والبحث عن 2 غارقين سقطوا من أعلى الكوبرى فى نهر النيل بنجع حمادى.

خلال أبريل.. القومسيون الطبي يناظر 4 آلاف حالة بقنا


قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن القومسيون الطبي بالمحافظة يواصل جهوده في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وإنهاء الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي من خلال اللجان المتخصصة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور مصطفي سليم الببلاوي، محافظ قنا، بالتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور حسن أبوالحسن، مدير القومسيون الطبي بقنا، أن القومسيون نجح خلال شهر أبريل الماضي، في توقيع الكشف الطبي الخاص بمعاش تكافل وكرامة لـ 1384 مواطنًا، كما تم مناظرة 4115 حالة من خلال 67 لجنة طبية متخصصة، جرى عقدها على مدار الشهر المنقضى.

الخطة الكاملة لنقل مواقف البحر الأحمر والأقاليم لمدينة قنا الجديدة .. المحافظ يكشف عن موعد التنفيذ

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن قرار نقل مجمع مواقف "البحر الأحمر والمحافظات" والأتوبيسات، إلى مدينة قنا الجديدة، جاء عقب دراسة ميدانية دقيقة شملت قياس المسافات بين أبعد نقطتين في المدينة والموقع الجديد، لضمان عدم تأثر المواطن سلبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنهي تمامًا أزمة "عشوائية الأتوبيسات" والزحام المروري الخانق الذي عانت منه شوارع قنا القديمة لسنوات طويلة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه سوف يتم تحديد موعد نقل المواقف عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، بمدة لا تقل عن 15 يومًا، والإعلان عن الموعد في وسائل الإعلام الرسمية للمحافظة، تيسيرا على المواطنين والسائقين، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.
 

دون وقوع إصابات .. الحماية المدنية تسيطر على حريق 4 أحواش بقنا

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع فى ٤ أحواش بقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى ٤ أحواش لنطاق قرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى.


 

سقطوا من أعلى الكوبرى..إنقاذ شاب والبحث عن 2 غارقين فى نهر النيل بنجع حمادي

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ شاب وجارى البحث عن شابين آخرين، عقب سقوطهم من أعلى كوبرى نجع حمادى فى مياه النيل أثناء فتح الكزبرى لعبور البواخر النيلية.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها للبحث عن الشابين الآخرين، فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة أعمال البحث عن الشباب.

