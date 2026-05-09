سقطوا من أعلى الكوبرى..إنقاذ شاب والبحث عن 2 غارقين فى نهر النيل بنجع حمادي

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ شاب وجارى البحث عن شابين آخرين، عقب سقوطهم من أعلى كوبرى نجع حمادى فى مياه النيل أثناء فتح الكزبرى لعبور البواخر النيلية.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها للبحث عن الشابين الآخرين، فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة أعمال البحث عن الشباب.

كما دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى الموقع لنقل الشباب فور العثور عليهم، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من السيارات للمساعدة فى عمليات البحث.



فيما تجمع عدد كبير من الشباب والأهالى، أعلى كوبرى نجع حمادى، لمتابعة أعمال البحث عن الضحايا، والمساعدة فى أعمال البحث.



يذكر أن ٣ شباب " مقيمون بمركز فرشوط" كانوا يستقلون دراجة نارية أعلى كوبرى نجع حمادى، أثناء فتح الكوبرى لعبور السفن النيلية، إلا أنهم سقطوا فى مياه نهر النيل.





