الخطة الكاملة لنقل مواقف البحر الأحمر والأقاليم لمدينة قنا الجديدة .. المحافظ يكشف عن موعد التنفيذ

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن قرار نقل مجمع مواقف "البحر الأحمر والمحافظات" والأتوبيسات، إلى مدينة قنا الجديدة، جاء عقب دراسة ميدانية دقيقة شملت قياس المسافات بين أبعد نقطتين في المدينة والموقع الجديد، لضمان عدم تأثر المواطن سلبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنهي تمامًا أزمة "عشوائية الأتوبيسات" والزحام المروري الخانق الذي عانت منه شوارع قنا القديمة لسنوات طويلة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه سوف يتم تحديد موعد نقل المواقف عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، بمدة لا تقل عن 15 يومًا، والإعلان عن الموعد في وسائل الإعلام الرسمية للمحافظة، تيسيرا على المواطنين والسائقين، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

افتتاح المزلقان الجديد

وأشار الببلاوي، إلى أن افتتاح المزلقان الجديد بمدينة قنا الجديدة، سيسهم في اختصار المسافة الفعلية بقرابة 4 كيلومترات، مقارنة بالطريق القديم، مما يجعل الوصول للموقف الجديد أسرع وأسهل، ولضمان انسيابية الحركة، تم تدعيم المسار عبر 3 خطوط سيرفيس، تضم 60 سيارة تعمل على مدار الساعة لربط قنا القديمة بالجديدة.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيتم تقديم حزمة من التسهيلات والمميزات لأصحاب السيارات والتاكسي لضمان تواجد سيل من السيارات في الموقف الجديد، مما يفتح لهم أسواق عمل جديدة ويخدم حركة التنقل بين المدينتين بشكل انسيابي، ودراسة تحديد أجرة موحدة كتعريفة للمسافة بين المدينتين، مؤكدًا أن من سيحاول استغلال المواطنين من السيرفيس أو أصحاب التاكسي، سيتم تطبيق غرامات كبيرة بالإضافة إلى حجز السيارة ووقف الترخيص.

تحقيق التوازن المروري

وأضاف الببلاوي، أن اللجنة المشكلة، حددت الخطوط التي سيشملها النقل وهي: "الغردقة، سفاجا، مرسى علم، القصير، رأس غارب، أسيوط، والإسماعيلية"، بينما تقرر الإبقاء على سيارات "سوهاج، أسوان، الأقصر" وكافة الخطوط التي تستخدم الطريق الصحراوي الغربي في موقعها بالموقف القديم، وذلك لتحقيق التوازن المروري المطلوب.

و أوضح الببلاوي، بأنه يعد مجمع خدمات متكامل سيتم تزويده بالإنترنت، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير، استراحات مكيفة ومظلات حديثة لحماية الركاب، ومناطق خدمات ومحلات تجارية ودورات مياه مجهزة، بالإضافة إلى نظام أمني وكاميرات مراقبة لضمان سلامة الجميع، مؤكدًا أن هناك رقابة ميدانية مشددة من "إدارة المواقف" وبالتنسيق مع "مرور قنا" لضبط الالتزام بالتعريفة المقررة.

راحة المواطن فوق أي اعتبار

وشدد محافظ قنا، على أن الهدف الأسمى هو إعادة الانضباط المروري لقلب المدينة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع راحة المواطن وأمنه فوق أي اعتبار، مع التشديد على عدم السماح بأي محاولة لاستغلال الركاب، والعمل على تقديم خدمة تليق بكرامة المواطن القنائي.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة المرور بقنا، والمهندس ياسر عبداللاه، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمقدم أدهم يوسف، رئيس مباحث المرور، ونور البريجي، مدير مشروع المواقف بقنا.



