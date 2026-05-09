بعد سقوطهما من أعلى الكوبرى.. جهود مكثفة للبحث عن الشابين الغارقين في نهر النيل بقنا

تواصل قوات الإنقاذ النهرى بقنا جهودها للبحث عن الشابين الغارقين أسفل كوبرى نجع حمادى العلوى، عقب سقوطهما فى مياه نهر النيل أثناء فتح الكوبرى لمرور البواخر النيلية.

ويشهد محيط المنطقة التى شهدت غرق الشابين، تواجدا مكثفا لأهالى مركز فرشوط، انتظاراً لانتشال جثامين الشابين الغارقين من المياه، وسط تواجد مكثف لأجهزة الأمن، لمتابعة عمليات البحث عن الضحايا.

وشهد كوبرى نجع حمادى العلوى، مساء أمس الجمعة، سقوط 3 شباب يستقلون دراجة نارية فى مياه نهر النيل، أثناء فتح الكوبرى العلوى، لمرور بواخر نيلية.

وبعد انتقال فورى لقوات الإنقاذ النهرى بقنا، لموقع البلاغ، تم إنقاذ شاب فى حالة إعياء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة حتى الآن عن الشابين الآخرين.

وتبين أن كلا من مصطفى فتحي "جرى إنقاذه"، وطلال بيوض، وأحمد هنداوي بيوض، مقيمون جميعاً بمركز فرشوط، كانوا يستقلون دراجة نارية أعلى كوبرى نجع حمادى العلوى، وسقطوا فى النيل أثناء أعمال فتح الكوبرى.

من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى الموقع لنقل الشاين فور العثور عليهما، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من السيارات للمساعدة فى عمليات البحث.



