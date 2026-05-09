خلال جولة بالمواقف.. محافظ قنا يشدد على تشغيل الطفطف حتى منتصف الليل

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة زيادة عدد دورات المياه، والعمل على إعادة ترتيب كافة البايكات داخل المواقف بما يحقق سهولة الحركة والتنظيم داخل المجمع، مشيرًا إلى تشغيل الطفطف طوال أيام الأسبوع حتى منتصف الليل، لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى مجمع المواقف، وتقديم خدمة حضارية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والمترددين على المجمع بصورة يومية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، بمجمع المواقف بمدينة قنا والذي يضم خطوط نجع حمادي ودشنا والبحر الأحمر، إلى جانب تفقد السوق الحضاري، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطوير المرافق الحيوية وتحسين مستوى الأداء داخل مدينة قنا.







رافق المحافظ خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب ممثلي كافة الجهات المعنية بالمواقف والسوق الحضاري، حيث تابع انتظام العمل والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه المواطنين والسائقين داخل المجمع، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ قنا، أهمية الحفاظ على الانضباط داخل مجمع المواقف والسوق الحضاري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين والمترددين على المجمع، بما يسهم في تحسين المظهر العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





كما وجه محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بسرعة إزالة كافة العشوائيات الموجودة داخل المواقف، مع الإبقاء على كافتيريا واحدة أو اثنتين فقط لخدمة المواطنين، وبإعداد دراسة متكاملة لمد خط سير سيارات السرفيس من وإلى مجمع المواقف، لتسهيل حركة انتقال المواطنين لمجمع المواقف.

وشملت الجولة تفقد محافظ قنا، السوق الحضاري لمتابعة سير العمل بالسوق، وخلال الجولة وجه بنقل جميع شاغلي الشماسي داخل السوق إلى المحلات المخصصة لهم، على أن يكون إيجار المحل بنفس قيمة إشغال الشمسية، مع تهيئة أماكن الشماسي لتكون متنفسًا ومكانًا مناسبًا لراحة المواطنين، مشددًا على سرعة إزالة كافة العشوائيات داخل السوق للحفاظ على الشكل الحضاري، وتحقيق الانضباط الكامل داخل السوق الحضاري بمدينة قنا.





