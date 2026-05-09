محافظ قنا يسلم جوازات السفر وملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حفل توزيع جوازات السفر وملابس الإحرام، لحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج 1447هـ/2026م.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة، وعدد من ممثلي الأزهر الشريف ولجنة الفتوى، والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية.





و هنأ محافظ قنا، ضيوف الرحمن الذين وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة لخدمة الحجاج، وتوفير كل ما يلزم لضمان أداء مناسكهم في يسر وأمان، في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف المجالات.





ودعا الببلاوي، الحجاج بضرورة استثمار كل لحظة في الأراضي المقدسة، وإلى التفرغ التام للعبادة والذكر، والابتعاد عن المشاحنات، مؤكدًا أن هذه الرحلة قد لا تتكرر فى العمر إلا مرة واحدة، مما يستوجب الإخلاص فى الطاعة.



فيما أوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، جاهزية البعثة لهذا العام، والتي تضم 370 حاجًا و 8 مشرفين، تم توزيعهم على عدة أفواج بحسب مستويات الخدمة ومواعيد السفر.



وأضاف نجيب، بأن الفوج الأول يضم 181 حاجًا من المستوى الثاني، سيرافقه 4 مشرفين، ومن المقرر أن يغادر يوم الجمعة الموافق 15 مايو الجاري، والفوج الثاني 181 حاجًا من المستوي الثالث، سيرافقه 4 مشرفين، ويغادر يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، في إطار الاستعدادات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية.



فيما عبر الحجاج، عن سعادتهم البالغة باستلام جوازات سفرهم في هذه الأجواء المميزة، مشيدين بحسن التنظيم والجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة قنا ومديرية التضامن الاجتماعي في تسهيل الإجراءات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وموجهين شكرهم وتقديرهم للمسؤولين الذين شاركوا فى هذا الاحتفال.







