فريدة محمد سمير تتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش تحت 11 سنة

نجحت اللاعبة فريدة محمد سمير، لاعبة نادي الشمس، في التتويج بالمركز الأول ببطولة مصر الدولية للإسكواش تحت 11 سنة ناشئات، التي أقيمت على ملاعب نادي مدينتي، بعد أداء مميز وتألق لافت خلال منافسات البطولة.

وأشاد ناصر عبد المنعم، رئيس جهاز الإسكواش بنادي الشمس، بالمستوى الفني المميز الذي قدمته فريدة، مؤكدا أن اللاعبة تمتلك موهبة كبيرة وإمكانيات واعدة تؤهلها لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وتعد فريدة محمد سمير من المواهب الواعدة في لعبة الإسكواش بنادي الشمس، حيث قدمت مستويات مميزة خلال منافسات البطولة، ونجحت في حصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق لتؤكد امتلاكها إمكانيات فنية كبيرة ومستقبلا واعدا في اللعبة.