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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريدة محمد سمير تتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش تحت 11 سنة

فريدة محمد سمير
فريدة محمد سمير
منتصر الرفاعي

نجحت اللاعبة فريدة محمد سمير، لاعبة نادي الشمس، في التتويج بالمركز الأول ببطولة مصر الدولية للإسكواش تحت 11 سنة ناشئات، التي أقيمت على ملاعب نادي مدينتي، بعد أداء مميز وتألق لافت خلال منافسات البطولة.

وأشاد ناصر عبد المنعم، رئيس جهاز الإسكواش بنادي الشمس، بالمستوى الفني المميز الذي قدمته فريدة، مؤكدا أن اللاعبة تمتلك موهبة كبيرة وإمكانيات واعدة تؤهلها لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وتعد فريدة محمد سمير من المواهب الواعدة في لعبة الإسكواش بنادي الشمس، حيث قدمت مستويات مميزة خلال منافسات البطولة، ونجحت في حصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق لتؤكد امتلاكها إمكانيات فنية كبيرة ومستقبلا واعدا في اللعبة.

فريدة محمد سمير نادي الشمس ناصر عبدالمنعم رئيس جهاز الاسكواش الاسكواش

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