بسبب ركنة سيارة .. القبض على عامل بمقهى هدد مهندسًا بقطعة حجرية في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص بالجيزة حال قيامه بالتعدى بالسب على القائم على تصويره حاملاً قطعة حجرية وإدعائه بعدم إكتراثه بالأجهزة الأمنية .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على التصوير (مهندس كيميائى - مقيم بنطاق محافظة الجيزة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2/ الجارى وحال إيقافه سيارته أمام مقهى كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام ، قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بتوجيهه لتحريك سيارته وأثناء تحدثه معه قام بالتعدى عليه بالسب ممسكاً بيده قطعة حجرية وتهديده بها .

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بالمقهى المُشار إليها مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









