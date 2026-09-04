المجلس القومي للمرأة يهنئ المستشارة مروة بركات لانضمامها إلى المكتب الفني بمأمورية استئناف القاهرة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى المستشارة مروة بركات، عضوة المجلس ، بمناسبة صدور قرار القاضي مجدي علي قاسم ، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بانضمامها عضوًا بالمكتب الفني بمأمورية استئناف القاهرة.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن فخرها بهذا القرار، حيث تعد المستشارة مروة بركات نموذجًا مشرفًا للكفاءات النسائية المصرية، مشيرة إلى أن حضور المرأة في مختلف مواقع العمل القضائي يجسد ما وصلت إليه من مكانة متميزة، وما أثبتته من جدارة واقتدار في أداء مهامها، مضيفة أن هذه الخطوة الجديدة تأتي استمرارًا لمسيرة المستشارة مروة بركات القضائية، التي تعكس ما تتمتع به من خبرة مهنية وقدرة على تحمل المسؤولية في مختلف المواقع التي تولتها متمنية لها دوام التوفيق والنجاح .