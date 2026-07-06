تامر أمين عن واقعة إلغاء طرد مهاجم أمريكا: ترامب قالهم معايا فيتو

علق الإعلامي تامر امين، على قرار الفيفا رفع الإيقاف عن مهاجم منتخب أمريكا بعدما حصل على طرد مباشر؛ وذلك ليتمكن من لعب مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ16 .

وقال الإعلامي تامر أمين، في برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «اللي بنشوفه في كأس العالم ده فضيحة كبيرة».

وأضاف تامر أمين: «الفيفا قالت إنها تلقت تظلمًا من الولايات المتحدة، واكتشفت اللجنة المنظمة أن الحالة لا تستحق بطاقة حمراء، ويحق لمهاجم أمريكا المشاركة في مباراة دور الـ16».

واستطرد تامر أمين: «ترامب فضح الفيفا، وصرح بأنه اتصل بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وطلب منهم رفع البطاقة الحمراء عن مهاجم أمريكا، ووجه الشكر لهم على ما فعلوه».

واختتم تامر أمين: «ترامب قال للفيفا: أنا معايا فيتو، وأخرجكم بره أمريكا، وكلام ترامب مشي، ومهاجم أمريكا اللي اتطرد هيلعب ماتش بلجيكا، واللي بنشوفه ده فضيحة عالمية».