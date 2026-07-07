وزير خارجية اليابان يبدأ زيارة إلى تركيا للمشاركة في فعاليات قمة الناتو

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو بدأ زيارة للعاصمة التركية أنقرة تستمر حتى 9 يوليو الجاري، للمشاركة في فعاليات مرتبطة بقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت الوزارة- في بيان لها- أن الزيارة تأتي في ظل تزايد تعقيدات الأوضاع الدولية، وما يفرضه ذلك من أهمية متزايدة لتعزيز التعاون بين الدول ذات التوجهات المشتركة.

وأضافت أن توشيميتسو سيشارك في فعالية مرتبطة بقمة الناتو، كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف، إلى جانب ممثلين عن الدول والمنظمات الشريكة، للتأكيد على أن أمن منطقة أوروبا والأطلسي وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ يرتبطان ارتباطًا وثيقًا ولا يمكن فصلهما.

وأوضحت أن توشيميتسو سيستعرض خلال الاجتماعات النسخة المحدثة من مبادرة “الهندي والهادئ الحر والمفتوح”، كما سيؤكد أهمية تعزيز التعاون بين اليابان وحلف الناتو، وتوثيق التنسيق بين الدول ذات التوجهات المتقاربة.