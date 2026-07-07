الدفاعات الجوية الروسية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".