الفلبين:6.4% معدل التضخم خلال يونيو مع تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف النقل

تباطأ معدل التضخم السنوي في الفلبين إلى 6.4% خلال يونيو الماضي ، مقارنة بـ6.8% في مايو، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع وتيرة ارتفاع تكاليف النقل، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الفلبينية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وجاءت القراءة أقل من توقعات المحللين التي بلغت 6.6%، كما استقرت ضمن النطاق الذي توقعه البنك المركزي الفلبيني والبالغ بين 6% و7% لشهر يونيو؛ بحسب ما نشرته صحيفة "فلبين ستارز".

وبذلك، بلغ متوسط معدل التضخم خلال النصف الأول من العام 4.8%.

ورغم هذا التباطؤ، أكد البنك المركزي أن متوسط التضخم سيظل أعلى من مستهدفه البالغ 3% خلال عامي 2026 و2027.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، إلى 4.4% في يونيو، مقارنة بـ4.1% في مايو، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية الأساسية.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال يونيو في إطار جهوده للحد من التضخم.

وأكد البنك، في بيان صدر الثلاثاء، استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات النقدية إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرًا إلى أن المراجعة المقبلة للسياسة النقدية ستُعقد في 27 أغسطس.