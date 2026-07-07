قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة للشراء .. عيار 18 يهبط 42 جنيها ويسجل رقماً قياسياً
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو.. عيار 21 بكام؟
الجرام بكام.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
بخصم 25%.. الزراعة تطلق مشروع «كاري أون» لبيع السلع بأسعار مخفضة
كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم: "هذه الأخيرة.. أغادر وضميري مرتاح"
الحكم في استئناف المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد.. بعد قليل
ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة
نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل
بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة
حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
قبل مواجهة الحسم.. لماذا تُعد الأرجنتين أصعب اختبار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني: المعتدون وقتلة شهدائنا سينالون عقابا تاريخيا على أفعالهم

قاليباف
قاليباف
محمد على

وجه رئيس مجلس الشورى  الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، رسالة حازمة بمناسبة  مراسم التشييع  التاريخية للمرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، وعائلته في طهران، مؤكداً أن "قتلة" المرشد والمعتدين على السيادة الإيرانية سينالون جزاءهم العادل.

وقال قاليباف : "إن القوى التي اعتدت على الأراضي الإيرانية وقتلة شهداء هذا الوطن، ولا سيما قتلة المرشد الأعلى، سينالون عقاباً تاريخياً على أفعالهم"، مشدداً على أن "الخطوة النهائية للانتقام ستتجسد في تحرير القدس الشريف".

وأشاد رئيس البرلمان بصمود الشعب الإيراني الذي وصفه بأنه "الدعامة الأساسية للثورة" على مدار الـ 47 عاماً الماضية.

وكشف قاليباف أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت خروج الجماهير ليلاً لترديد الشعارات المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، تعبيراً عن سخطهم تجاه قتلة قائدِهم.

وفي سياق متصل، أشار قاليباف إلى أن "الشعب الإيراني الوفي، وبعد وداع زعيمه الراحل، جدد عهد الولاء والبيعة للمرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، تماماً كما فعلوا طوال الأشهر الأربعة الماضية".

وأكد قاليباف في كلمته على أن العالم أدرك اليوم أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية باقية وخالدة"، وأنه بفضل هذا الدعم الشعبي "لن يكون هناك أي طريق مسدود أو هزيمة أمام إيران".

واختتم رئيس البرلمان رسالته بالإشارة إلى أن هذه الأمة تربت في "مدرسة الإمام الحسين"، مبيناً أنه خلال 37 عاماً من قيادة المرشد الراحل، لم يحافظ الشعب على الروح الجهادية فحسب، بل تصدوا للظلم والاستبداد بشكل "منهجي ومؤسساتي"، معرباً عن أمله في أن يستمر المسؤولون بخدمة المواطنين وفق توجيهات المرشد الجديد.

رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان محمد باقر قاليباف خامنئي قتلة المرشد تحرير القدس الشريف ولايات المتحدة وإسرائيل مجتبى خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

صورة أرشيفية

لماذا تخرج الثعابين الآن .. خبير يكشف سر نشاطها المفاجئ

ترشيحاتنا

برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الجدي

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الأسد

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

بالصور

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد