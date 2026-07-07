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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مراسم التشييع للمرشد الإيراني تتواصل في يومها الخامس

استعدادات لتشييع المرشد
استعدادات لتشييع المرشد
محمد على

تستعد محافظة النجف العراقية لاستقبال جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، وذلك بعد إتمام مراسيم الوداع والتشييع في مدينة قم الإيرانية.

واليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ولليوم الخامس على التوالي، احتشد الملايين في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى للمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان المرشد الراحل وعدد من أفراد عائلته، وسط ترديد شعارات تأبينية مختلفة.

وفي الوقت الذي غصت فيه شوارع طهران وقم وبندر عباس بالحشود المشيعة، بدأت في مدينة النجف استعدادات واسعة النطاق؛ حيث تشرف اللجان الشعبية والخدمية على تنظيم الخدمات وتأمين الحماية لملايين الزوار المتوقع توافدهم إلى المدينة للمشاركة في هذه المراسيم.

وفي مسجد جمكران، بدأت المراسيم بتلاوة الأدعية والصلوات، بحضور نجل الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله. وتزامناً مع ذلك، شهدت مدن إيرانية أخرى مثل بندر عباس تجمعات جماهيرية واسعة لإحياء مراسيم العزاء والتأبين.

وتتجه الأنظار حالياً نحو مدينة النجف الأشرف التي ستحتضن المراحل الأخيرة من مواراة جثمان خامنئي الثرى.

يُذكر أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي من مواليد عام 1939 في مدينة مشهد، وشغل منصب رئيس الجمهورية الإيرانية بين عامي 1981 و1989، ليتولى بعدها قيادة البلاد منذ عام 1989.

 وتوفي خامنئي عن عمر ناهز 86 عاماً إثر قصف مكثف استهدف مقر إقامته وسط طهران في 28 فباير  2026، ليتم اختيار ابنه مجتبى خامنئي خلفاً له في منصب المرشد الأعلى لإيران.

محافظة النجف العراقية جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي قم مسجد جمكران 86 عاماً مجتبى خامنئي

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