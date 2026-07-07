ارتفاع طفيف في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار النفط ، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا الارتفاع مع تحول اهتمام المستثمرين مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تقييم زيادة الإمدادات العالمية وآفاق الطلب خلال الفترة المقبلة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتًا، أو 0.39%، لتصل إلى 72.29 دولارًا للبرميل.

وكذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 29 سنتًا، أو 0.26%، إلى 68.84 دولارًا للبرميل، بعد أن أنهى الخامان تعاملات الاثنين قرب المستويات التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران.

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو “ستنهي المهمة”، حيث جدد تهديده باللجوء إلى الخيار العسكري، في وقت تواصل فيه طهران إظهار موقف متشدد عقب تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

ويواصل المستثمرون متابعة المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع مراقبة وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية.

وأظهرت مصادر اعلامية أن الإمارات العربية المتحدة رفعت إنتاجها النفطي خلال يونيو إلى أكثر من 3.8 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، كما تجاوز مستويات ما قبل الحرب مع إيران، وذلك بعد خروجها من نظام حصص الإنتاج لتحالف أوبك+ في مايو.

وأشارت إلى أن الأسواق ستراقب عن كثب أي مؤشرات على تحسن الطلب، خاصة في الصين، موضحًا أن الأسعار استوعبت بالفعل معظم الأخبار الإيجابية المتعلقة بزيادة الإمدادات، وأن المرحلة المقبلة ستعتمد على مدى توافق الطلب الفعلي مع التوقعات المتفائلة.

وكان تحالف أوبك+ قد اتفق امس الاول (الأحد) على زيادة مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، بعد زيادات مماثلة خلال شهري يونيو ويوليو.

في سياق متصل، خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع خام العربي الخفيف إلى الأسواق الآسيوية لشحنات أغسطس، ليصبح أقل بمقدار 1.50 دولار للبرميل عن متوسط خامي عُمان/دبي، وهو انخفاض شهري يبلغ 1.10 دولار، ويُعد الأكبر منذ أكثر من عقدين، وفقًا لبيان التسعير الصادر عن أرامكو السعودية.