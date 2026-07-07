ألمانيا تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار يورو

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد الألمانية تعمل على إعداد خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي مملوك للدولة من الغاز الطبيعي، لاستخدامه في حالات الطوارئ، بتكلفة قد تصل إلى 1.5 مليار يورو (نحو 1.72 مليار دولار).

وأوضح المصدر رفض الكشف عن هويته وفق ما نقله موقع (ماركت اسكرينر) الاقتصادي الأمريكي أن الاحتياطي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مواجهة السيناريوهات الاستثنائية، مثل تعرض البنية التحتية الحيوية للطاقة لأعمال تخريب أو حدوث نقص حاد في إمدادات الغاز على المستوى العالمي.

وتسعى ألمانيا إلى تعزيز أمنها في مجال الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى اضطراب إمدادات الغاز الروسي وكشف عن هشاشة البنية التحتية للطاقة في أوروبا.

وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت في عام 2020 خطة لإغلاق محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم بحلول عام 2038، ضمن استراتيجيتها للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وبموجب الخطة، التي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في منتصف أغسطس، سيبلغ حجم الاحتياطي نحو 24 تيراواط/ساعة من الغاز، بما يعادل أقل بقليل من 10% من إجمالي سعة تخزين الغاز في ألمانيا.

وتُقدر تكلفة إنشاء الاحتياطي وشراء الغاز وضخه في مرافق التخزين بما يتراوح بين 1.2 مليار يورو و1.5 مليار يورو، على أن تُوزع هذه النفقات خلال عامي 2027 و2028.

كما تُقدر تكاليف تشغيل الاحتياطي سنويًا بما يتراوح بين 150 مليون يورو و180 مليون يورو.

ومن المقرر تمويل المشروع عبر رسم إضافي يُفرض على مستهلكي الغاز.