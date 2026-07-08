قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف إيراني لمراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين
كبير المفاوضين الإيرانيين يتهم أمريكا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم
البحرين: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية
أرقام قياسية بعد المونديال| تعرّف على مكافآت منتخب مصر المالية في كأس العالم 2026
هبوط جديد يضرب أسعار السلع .. المكرونة والبيض في صدارة التراجعات اليوم الأربعاء
حار رطب نهارا والحرارة تصل لـ 42.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
ابقوا في أماكن آمنة.. البحرين تطلق صفارات الإنذار وتدعو الجميع التزام الهدوء
العالم ينتفض من أجل مصر.. نجوم وأساطير الكرة يفتحون النار على تحكيم مباراة الأرجنتين ويُشعلون الجدل في المونديال
أحدث لقطات جوية لأعمال مشروع مترو الإسكندرية.. وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى
150 مليون جنيه استثمارات.. سوهاج تقترب من تشغيل مصنع تجفيف البصل والثوم بالكوثر
مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة
متى يتحوّل إهمال المُسن إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة سامسونج-أوكرانيا

طائرة عسكرية - أرشيفية
طائرة عسكرية - أرشيفية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة "سامسونج-أوكرانيا" حيث كان يتم إنتاج وتخزين مكونات لصواريخ كروز أرضية من طراز FP-5 "فلامينجو".

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة ليلية على منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة كييف.

ووفق البيان الروسي فقد جاء ذلك ردا على هجمات كييف.

وذكرت الوزارة الروسية أيضا : تم استهداف ورشة تجميع الطائرات بدون طيار بعيدة ومتوسطة المدى.

وختمت الدفاع الروسية: كما تم اعتراض وتدمير 415 مسيّرة خلال الليل فوق المناطق الروسية.

وفي وقت سابق ؛ نجحت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، في تدمير 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
 

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

روسيا أوكرانيا شركة سامسونج أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

شوبير

تعليق غير متوقع من شوبير بعد توديع المنتخب المونديال

الماتش

ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

ترشيحاتنا

ترامب

دانيا عرايسي: الانتخابات والاقتصاد يضعان إدارة ترامب تحت ضغط متزايد

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الأوكتاجون يعكس قوة الدولة المصرية.. ومنظومة متكاملة لإدارة الأزمات

السياحة

سامح سعد: السياحة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية

بالصور

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟.. أطباء نفسيون يُفسرّون الأسباب

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

في أحدث ظهور لها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير: سبب غير متوقع وراء حدوث الضعف الجنسي عند بعض الرجال

أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد