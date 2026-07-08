الدفاع الروسية تعلن استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة سامسونج-أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة "سامسونج-أوكرانيا" حيث كان يتم إنتاج وتخزين مكونات لصواريخ كروز أرضية من طراز FP-5 "فلامينجو".

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة ليلية على منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة كييف.

ووفق البيان الروسي فقد جاء ذلك ردا على هجمات كييف.

وذكرت الوزارة الروسية أيضا : تم استهداف ورشة تجميع الطائرات بدون طيار بعيدة ومتوسطة المدى.

وختمت الدفاع الروسية: كما تم اعتراض وتدمير 415 مسيّرة خلال الليل فوق المناطق الروسية.

وفي وقت سابق ؛ نجحت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، في تدمير 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".