الرئيس عون يدين الاعتداءات على البحرين والكويت ويؤكد تضامن لبنان مع دول الخليج

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت، معتبرًا أن هذا الاستهداف يمثل خرقًا صارخًا لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس عون، خلال متابعته لتطورات الاعتداءات، عن تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودول الخليج العربي عمومًا، مؤكدًا أن أمن هذه الدول يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي.

وجدد دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وكانت عدة دول عربية قد أدانت، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أن ذلك يمثل خرقًا لسيادة البلدين وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.