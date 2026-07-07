نبيل فهمي: الإرهاب لن يوقف مساعي سوريا نحو الاستقرار

وصف نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وسط دمشق بالتزامن مع زيارة هامة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، بالعملية الجبانة التي تستهدف تقويض مساعي سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار وجذب المجتمع الدولي وتشجيعه على مزيد من الانخراط الفعال في النهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار.

تفجيرات سوريا الإرهابية

وأعرب الأمين العام عن تضامن الجامعة العربية مع الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وسعيها لتوطيد ركائز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مؤكدا وقوف الجامعة العربية وتعاونها مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية وتجفيف منابعها، وبما يسمح للسوريين وشعوب المنطقة بالعيش في أمن وسلام واستقرار.