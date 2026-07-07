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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: الإرهاب لن يوقف مساعي سوريا نحو الاستقرار

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

وصف نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وسط دمشق بالتزامن مع زيارة هامة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، بالعملية الجبانة التي تستهدف تقويض مساعي سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار وجذب المجتمع الدولي وتشجيعه على مزيد من الانخراط الفعال في النهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار.

تفجيرات سوريا الإرهابية 

وأعرب الأمين العام عن تضامن الجامعة العربية مع الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وسعيها لتوطيد ركائز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مؤكدا وقوف الجامعة العربية وتعاونها مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية وتجفيف منابعها، وبما يسمح للسوريين وشعوب المنطقة بالعيش في أمن وسلام واستقرار.

سوريا تفجيرات سوريا دمشق الجامعة العربية جامعة الدول العربية الأمين العام نبيل فهمي

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