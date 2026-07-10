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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

5 أفلام ضمن برنامج مهرجان لوكارنو السينمائي

مهرجان لوكارنو السينمائي
مهرجان لوكارنو السينمائي
محمد نبيل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اختيرت خمسة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عبر صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، ضمن أقسام مختلفة من الدورة الـ79 لمهرجان لوكارنو السينمائي، بما يعكس حضور المشاريع التي تدعمها المؤسسة في منصات سينمائية دولية بارزة، واستمرار دورها في تمكين صُنّاع الأفلام وربطهم بمسارات التطوير والتمويل والتواصل المهني والوصول إلى الجمهور الدولي.

وتشمل الاختيارات:
"Thính Giác" (Hearing) للمخرج لي باو (Lê Bảo)، ضمن المسابقة الدولية، بدعم من صندوق البحر الأحمر.

"Catcher" (Wrestlers) للمخرج ديرهوا كاسونزو (Derhwa Kasunzu)، ضمن عروض Open Doors، بدعم من صندوق البحر الأحمر.

"ملكة القطن" (Cotton Queen) للمخرجة سوزانا ميرغني (Suzannah Mirghani)، ضمن عروض Open Doors، بدعم من صندوق البحر الأحمر.

"Ego Reach We All" (Our Time Will Come) للمخرج أمارتي أرمار (Amartei Armar)، ضمن قسم Filmmakers of the Present، بدعم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر.

"Concrete Land" للمخرجة أسمهان بكيرات (Asmahan Bkerat)، ضمن أسبوع النقاد في لوكارنو، بدعم من سوق البحر الأحمر.

وتلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دورًا محوريًا في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.
 

البحر الأحمر السينمائي لوكارنو السينمائي مهرجان لوكارنو السينمائي

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