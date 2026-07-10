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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. ساديو ماني يعتزل اللعب الدولي

ساديو ماني
ساديو ماني
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، منهيا مشوارة  بقميص منتخب بلاده بعد سنوات من التألق.

وأكد ساديو ماني، في بيان رسمي، أنه قدم أقصى ما لديه خلال مسيرته مع "أسود التيرانجا"، معربا عن فخره الكبير بتمثيل السنغال في مختلف المحافل.

وقال: اعلموا أنني ضحّيت بكل شيء من أجل هذا العلم، وقدّمت أفضل ما لدي، وكنت دائمًا أقاتل بشراسة من أجل وطننا".

وأضاف ساديو ماني: دعمكم المستمر كان الدافع وراء نجاحي".

وتابع: سأكون سعيدًا بوضع خبرتي في خدمة الوطن، سواء ضمن جهاز فني، أو على مقاعد التدريب، أو داخل المؤسسات الرياضية".

وكان منتخب السنغال قد ودع منافسات كأس العالم من دور الـ32، عقب خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2، في ختام مشاركة شهدت منافسة قوية.

النجم السنغالي ساديو ماني اعتزال ساديو ماني السنغال

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