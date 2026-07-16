البرلمان الأوكراني يعلن تعيين رئيس جديد للوزراء خلفا لـ يوليا سفيريدينكو

أعلن البرلمان الأوكراني تعيين سيرجي كوريتسكي - الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز الحكومية- رئيسا جديدا للوزراء وذلك خلفا لـ يوليا سفيريدينكو

وفي وقت لاحق ، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أيد تعيين سيرجي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز الحكومية، ​في منصب رئيس وزراء أوكرانيا الجديد،

واستقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو خلال الأسبوع الجاري بعد عام واحد ​فقط من توليها المنصب حيث قبل البرلمان استقالتها أول أمس الثلاثاء.

وقال زيلينسكي لصحفيين إن كوريتسكي المرشح الأمثل لشغل منصب رئيس الوزراء، لأن أولوية أوكرانيا تتمثل في الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وذكر زيلينسكي "الأولويات واضحة، الاستعداد لفصل ‌الشتاء. ⁠لذلك، وبعد كل المشاورات، فإن سيرجي كوريتسكي هو بالتأكيد المرشح الأكثر جاهزية لتولي منصب رئيس الوزراء".