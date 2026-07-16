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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان: لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لضمان استقرار الملاحة في هرمز

الخارجية الباكستانية
الخارجية الباكستانية
أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، عن أملها في أن تعود الاوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، مؤكدة على الأهمية البالغة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الحيوي للاقتصاد العالمي.

وجددت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، دعوتها لكافة الأطراف المعنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي حديثه خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، قال المتحدث باسم الوزارة، طاهر أندرابي، إن باكستان لا تزال "قلقة للغاية" إزاء آخر التطورات في المنطقة، وأنها تعمل بنشاط مع الشركاء الإقليميين لدعم خفض التصعيد.

وأضاف: "لقد شددنا على أن تجدد الصراع لا يخدم مصالح أي طرف"، ودعونا جميع الأطراف إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد الوضع سوءا.

وقال أندرابي: "لا بديل عن المشاركة والحوار والدبلوماسية المستمرة"، مضيفًا أن النزاعات لا يمكن حلها إلا "عبر الحوار على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على استئناف المحادثات الفنية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد والبيان المشترك الباكستاني القطري الصادر في 22 يونيو.

وأشار أندرابي إلى أن التوترات المستمرة تؤثر بالفعل على دول خارج المنطقة، ولا سيما دول الجنوب العالمي، مبديا مخاوف بشأن التجارة والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة العالمية. كما أعرب عن أمله في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مضيق هرمز في أقرب وقت، مؤكدا أهمية حماية حرية الملاحة البحرية.

وأوضح المتحدث أن باكستان استمرت في تواصلها الفعال مع القادة الإقليميين خلال الأسبوع الماضي في محاولة لدعم خفض التصعيد.

وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف -في محادثات هاتفية منفصلة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان- شدد على ضبط النفس وضرورة الحفاظ على السلام الهش الذي تحقق في الأسابيع الأخيرة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج ببحر العرب والمحيط الهندي، ويمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وزارة الخارجية الباكستانية مضيق هرمز الممر المائي الحيوي للاقتصاد العالمي

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