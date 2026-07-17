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موعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
إسلام مقلد

اكتمل طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز منتخبا الأرجنتين وإسبانيا مقعديهما في المشهد الختامي، ليضربا موعدًا ناريًا على لقب النسخة الحالية من المونديال.

ونجح المنتخب الإسباني في بلوغ النهائي بعدما أطاح بنظيره الفرنسي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، بينما قلب منتخب الأرجنتين تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويبلغ النهائي للمرة الثانية تواليًا.

ويبحث منتخب إسبانيا عن التتويج بلقبه العالمي الثاني في تاريخه، بعدما توج بالبطولة لأول مرة في نسخة جنوب أفريقيا 2010، في حين يسعى منتخب الأرجنتين إلى حصد لقبه الرابع، بعد تتويجه أعوام 1978 و1986 و2022.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، الذي يحمل خلال البطولة اسم "نيويورك نيوجيرسي" لأغراض تسويقية.

ومن المقرر أن تنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

تنقل شبكة "beIN Sports" المباراة النهائية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر القنوات التالية:

beIN Sports MAX 1

beIN Sports MAX 2

beIN Sports MAX 3

beIN Sports MAX 4

beIN Sports MAX 5

beIN Sports MAX 6

قناة beIN Sports المفتوحة

ملعب النهائي

يستضيف ملعب "ميتلايف" المباراة النهائية، ويعد أحد أكبر الملاعب في الولايات المتحدة، إذ يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج، وافتتح عام 2010 بتكلفة تجاوزت ملياري دولار.

وسبق للملعب استضافة نهائي كوبا أمريكا 2016، الذي شهد تتويج تشيلي على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح، كما احتضن نهائي كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى العديد من الأحداث الرياضية العالمية.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وإسبانيا

يحمل تاريخ المواجهات بين المنتخبين الكثير من الندية، حيث التقيا في 14 مباراة سابقة، حقق كل منتخب 6 انتصارات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وستكون هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، بعدما التقيا في دور المجموعات بمونديال 1966، حينها فازت الأرجنتين بنتيجة 2-1.

كما ستكون أول مواجهة بينهما منذ اللقاء الودي عام 2018، والذي شهد فوزًا كاسحًا لإسبانيا بنتيجة 6-1، وهي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المنتخبين.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم نهائيًا من العيار الثقيل، يجمع بين حامل اللقب الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، ومنتخب إسبانيا الطامح لاستعادة أمجاد 2010، في مواجهة مرتقبة لحسم بطل كأس العالم 2026.

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