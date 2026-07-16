ميسي يقترب من الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم 2026

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تربعه على صدارة جدول هدافي بطولة كأس العالم 2026، عقب ختام منافسات الدور نصف النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، ليقترب من حصد جائزة هداف البطولة.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد نهاية الدور نصف النهائي كالتالي:

ليونيل ميسي (الأرجنتين): 8 أهداف – 4 تمريرات حاسمة.

كيليان مبابي (فرنسا): 8 أهداف – 3 تمريرات حاسمة.

إرلينج هالاند (النرويج): 7 أهداف.

جود بيلينجهام (إنجلترا): 6 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة.

هاري كين (إنجلترا): 6 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة.

وكان منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي البطولة، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها ليونيل ميسي إلى قيادة منتخب بلاده للاحتفاظ باللقب، مع تعزيز صدارته لقائمة هدافي البطولة.