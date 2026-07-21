موعد مباراة الأهلي أمام النصر وديا استعدادا للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق النصر القاهري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس 23 يوليو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

هدف الوديات رفع الجاهزية

وتأتي المباراة ضمن سلسلة من اللقاءات الودية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تجربة الصفقات الجديدة وتقييم جميع عناصر الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

برنامج خاص للدوليين

وفي سياق متصل، وضع الحسين عموتة برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبي الأهلي الدوليين، استعدادًا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، بعد حصولهم على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

كما عقد المدير الفني جلسة مع أعضاء جهازه المعاون لمناقشة خطة إعداد اللاعبين الدوليين، بما يضمن تجهيزهم بالشكل الأمثل قبل بداية الموسم.

لافيينا المحطة الثانية

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا خوض مباراتين وديتين خلال المرحلة الأولى من الإعداد، إذ يلتقي النصر يوم 23 يوليو، ثم يواجه لافيينا يوم 30 يوليو، فيما يعود اللاعبون الدوليون للمشاركة في التدريبات اعتبارًا من 27 يوليو.