صاحب الحواديت.. حمزة العيلي يودع الراحل هاني شنوده بكلمات مؤثرة

حرص الفنان حمزة العيلي، على نعي الموسيقار الراحل هانى شنودة، الذي توفي صباح أمس الإثنين.

ونشر حمزة العيلي عبر حسابه الرسمى بـ«فيسبوك» صورة للموسيقار الراحل، وعلق عليها قائلًا: «مع السلامة يا مبدع يا عظيم ياصاحب الحواديت الموسيقية».

ويُعد هانى شنودة أحد أبرز رواد موسيقى البوب والموسيقى التصويرية الحديثة فى مصر، إذ أسس عام 1977 فرقة «المصريين»، التى جاءت فكرتها باقتراح من الأديب العالمى نجيب محفوظ، لتقدم تجربة موسيقية مختلفة اعتمدت على الهارمونى وتعدد الأصوات، وأسهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأغنية العربية.

ورغم تعاقب عدد من أعضاء الفرقة على مدار السنوات، بسبب السفر أو الاعتزال، ومن بينهم إيمان يونس، ومنى عزيز، وتحسين يلمظ، فإن فرقة «المصريين» حافظت على مكانتها كواحدة من أهم الفرق الغنائية فى تاريخ الموسيقى المصرية، وقدمت مجموعة من الأغنيات التى لا تزال حاضرة فى ذاكرة الجمهور.

ومن أبرز أعمال الفرقة أغنيات «ماشية السنيورة»، و«بنات كتير» المعروفة أيضًا بـ«ماتحسبوش يا بنات»، و«لما كان البحر أزرق»، و«غنوا للحياة»، و«هزني»، إلى جانب ألبوم «بحبك لا» الذى حقق نجاحًا واسعًا.