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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح يعلن العروض المشاركة في دورته التاسعة عشرة

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
أحمد إبراهيم   -  
تقى الجيزاوي

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، قائمة العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة التاسعة عشرة، والتي تضم نخبة من الإنتاجات المسرحية المقدمة من مختلف الجهات والمؤسسات الفنية، بما يعكس تنوع المشهد المسرحي المصري واختلاف تجاربه واتجاهاته.

وأوضح الفنان محمد رياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أن الدورة التاسعة عشرة تشهد مشاركة 34  عرضًا مسرحيًا تمثل قطاعات الإنتاج المسرحي المختلفة،  بالإضافة إلى 3 عروض على الهامش.

ويشارك البيت الفني للمسرح بستة عروض هي: متولي وشفيقة، سابع سما، التياترو، ساعة حظ، أداجيو، وسجن اختياري. كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض هي: يوم أن قتلوا الغناء، شيخ العرب، ليلة القتلة، البؤساء، هواميش الجبرتي، وكان شيئًا لم يكن.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضي شنب البنات وضيق تنفس، بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرضي سما ولحظة واحدة، ويقدم صندوق التنمية الثقافية عرضي الملك لير ولسه فاكر، فيما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرض غرام في الكرنك.

كما تضم القائمة ثلاثة عروض من أكاديمية الفنون هي: آل بونسكو، ماذا لو، والتدريبات الأسبوعية لتعلم الطريقة المثالية، إلى جانب خمسة عروض تمثل الفرق الحرة والمستقلة هي: ميرامار، ليالينا، حيث لا يراني أحد، تصبحي على خير يا ماما، والمضطر يركب القطر. كما يشارك المسرح الجامعي بعرضي البوسطجي والست، وتشارك فرق الهواة ومنظمات المجتمع المدني بعرضي حكاية دائرة الطباشير القوقازية والأرض، فيما يمثل القطاع الخاص عرض أوليفر بالعربي.

وتشهد الدورة كذلك مشاركة عرضي الجريمة والعقاب ويا نسيني عن نهاية النص التمثيلية، إلى جانب عرض شبابيك ممثلًا لفرق الشركات والبترول والمسرح العمالي، بالإضافة إلى ثلاثة عروض ضمن برنامج “عروض على الهامش” هي: فتاة المترو، كرسي بجناحات، وكوديا.

وفي السياق نفسه، أعلن المهرجان تشكيل لجنة مشاهدة العروض، برئاسة الدكتور حسن الوزير، وعضوية الفنان باسم صادق، والفنان محمود فؤاد صدقي، والفنانة منار زين، والدكتورة هايدي عبد الخالق. وتتولى اللجنة مشاهدة وتقييم العروض المقدمة ضمن مسابقة الفرق الحرة والمستقلة، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها تمهيدًا لاختيار العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

المهرجان القومي للمسرح المصري محمد رياض البيت الفني للمسرح وزارة الشباب والرياضة

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