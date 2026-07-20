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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام زكي: الجامعة العربية تُظلم عندما تُقاس بالأداء السياسي فقط

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
عادل نصار

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، أن رحلة عمله داخل الجامعة العربية، التي امتدت لعشر سنوات، شهدت العديد من التحديات، كما حققت نجاحات وإخفاقات على حد سواء، مشيرًا إلى أن تقييم أداء الجامعة لا ينبغي أن يقتصر على الاداء السياسي وحده 
 

وقال حسام زكي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "فيه أمور نجحنا فيها فعلًا، والبعض التاني مانجحناش فيه".

وأوضح أن الأمانة العامة حققت عددًا من النجاحات على المستوى الفني والإداري، من بينها رقمنة مختلف العمليات داخل الجامعة العربية، إلى جانب تطوير مبنى الأمانة العامة وتحديث أنظمة العمل، قائلًا: "الأمانة العامة مثلًا من الناحية الفنية، نجحنا في رقمنة كافة العمليات داخل الجامعة، وتطوير المبنى نفسه وإقرار السيستم بعد تطويره وضبطه، بما يمثل نقلة نوعية لضمان أداء أفضل".

وعلى المستوى السياسي، أشار زكي إلى أن التحديات كانت أكبر، موضحًا أن الجامعة العربية كثيرًا ما تُقيَّم من خلال موقفها من القضية الفلسطينية فقط، رغم وجود ملفات سياسية أخرى تعاملت معها. وقال: "دي المشكلة التي تواجه الجامعة العربية من ناحية أدائها على المستوى السياسي، وللأسف عندما يسألون عن القضية الفلسطينية ماذا حدث بها؟ صحيح ستظل القضية المركزية للجامعة، لكنها ليست القضية الوحيدة التي يُنظر من خلالها لأداء الجامعة العربية، لأن هناك أمورًا كثيرة تمت على مستوى القضايا السياسية".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن تراجع تأثير القمم العربية، وعدم انعقاد آخر ثلاث قمم في مواعيدها، وما إذا كانت الجامعة العربية أصبحت في نظر الشارع العربي منظمة "شاخت" ولم تعد بياناتها تحظى بنفس الأهمية، أوضح زكي أن طبيعة انعقاد القمم تغيرت منذ عام 2000.

وقال: "قبل عام 2000 أمر، وبعده أمر آخر. قبل هذا العام أضيفت دورية انعقاد القمة كملحق للميثاق، ولذلك كانت القمم قبل عام 2000 تُعقد عند الاحتياج، وتميزت بأنها قمم غير عادية، وكان الناس ينتظرونها لأنها لم تكن تُعقد بشكل دوري. لكن إضافة دورية الانعقاد إلى الميثاق أضفت نوعًا من الاستمرارية والديمومة، وأصبحت القمة تُعقد في مارس من كل عام" ورغم تلك الميزة إلا أنها اضافت على جدول أعمال القمم نوعا من الروتين ".

حسام زكي لميس الحديدي الأمانة العامة الجامعة العربية

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