موجة قيظ تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من ذروة الحرارة والمحسوسة تلامس 43 درجة بالقاهرة

تتواصل الأجواء شديدة الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من ذروة الموجة الحارة التي تشهدها مصر خلال اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، مع ارتفاع كبير في معدلات الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ذروة الموجة الحالية

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أعلى معدلات الارتفاع في درجات الحرارة خلال ذروة الموجة الحالية، موضحًا أن تأثير الرطوبة سيجعل الطقس أكثر سخونة من درجات الحرارة المسجلة فعليًا.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضح شاهين أن القاهرة الكبرى تسجل غدًا درجات حرارة عظمى تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع الإحساس بدرجات الحرارة لتصل إلى نحو 43 درجة مئوية.

وأشار إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستكون الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تسجل الأقصر وأسوان والوادي الجديد درجات حرارة تتراوح بين 44 و45 درجة مئوية وفقًا للقياسات الرسمية التي يتم تسجيلها في الظل.

ارتفاع درجات الحرارة

ودعا خبراء الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة.