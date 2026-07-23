قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة
هجوم أمريكي بصاروخ يستهدف محطة كهرباء قرب محطة بوشهر للطاقة النووية
الكويت.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية معادية
عكس رغبة اللاعب.. الأهلي يتمسك ببقاء كريم فؤاد ويرفض إعارته
اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته
مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة
قرار إنساني.. محافظ سوهاج يعدل مواعيد ورديات عمال النظافة لارتفاع الحرارة
حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. دار الإفتاء تجيب
اتفاق نووي تاريخي بين واشنطن والرياض.. تعاون مدني يفتح الباب أمام مرحلة جديدة
الحوثيون: استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ والطائرات المسيّرة
بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة
هجوم أمريكي بالصواريخ يستهدف محيط مدينة الأهواز جنوب غربي إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطيب فتاة بني سويف: طلبت الزواج من هايدي بعد إعجابي بها وتقدمت لها بشكل واضح

عماد عبد التواب
عماد عبد التواب
رحمة سمير

قال عماد عبد التواب خطيب هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إنّ علاقته بأسرة هايدي بدأت من خلال صداقته الوثيقة بشقيقها أحمد، موضحًا أنهما كانا لا يفترقان، قائلاً: «أنا صديق شخصي لأحمد، وما كناش بنسيب بعض ليل ونهار مع بعض، لو هو غاب عني شوية أنا برن عليه، ولو أنا غبت عنه شوية هو بيرن عليا، ورحت عنده البيت وراح عندي البيت، وأكلنا عيش وملح مع بعض، واتصادقت على أهله وقعدنا مع بعض».

وأضاف أن تلك العلاقة كانت سببًا في تعارفه على هايدي، حتى أُعجب بها وقرر مصارحتها برغبته في الارتباط بها، قائلاً: «كلمتها دايركت: أنا معجب بيكي وعايز أتقدم لك».

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هايدي رحبت في البداية بالفكرة، لكنها طلبت التعارف أولًا قبل استكمال خطوات الارتباط، مشيرًا إلى أنه وافق على ذلك وقال لها: «براحتك، شوفي إنتِ عايزة تعرفي عني إيه وأنا أحكي لك كل اللي إنتِ عايزة تعرفيه».

وأردف، أن علاقتهما تطورت بعد ذلك، وأن كلًا منهما أصبح يكن للآخر مشاعر متبادلة، موضحًا: «أنا حبتها وهي حبتني»، لافتًا إلى أنها تحدثت معه عن متطلباتها، فقال لها: «أنا هجيب لك اللي إنتِ عايزاه، إنتِ لو عايزة نجمة من السما أنا هجيبها لك»، مؤكدًا أنه نقل هذا الكلام أيضًا إلى أسرتها.

وواصل، أنه خلال حديثه مع والدة هايدي، أخبرته بأن ابنتها لا تقوم حتى بحمل كوب شاي إلى المطبخ، فرد عليها قائلًا: «يا ست الكل أنا هغسل لها وهأمسح لها وهأطبخ لها وهأغسل لها المواعين، أنا هعمل لها سفرجي وأم وأب وكل حاجة في الدنيا، أنا مش عايز أكتر من هايدي، ومش عايز منكم حاجة، أنا عايزها بشنطة هدومها».

وذكر، أنه عندما سألته والدة هايدي عن أبنائه من زيجته السابقة، أكد لها أنهم يعيشون مع والدتهم، وأنه يلتزم بالإنفاق عليهم بالكامل، قائلاً: «عيالي مع مامتهم، وبشهادة مامتهم، بودي لهم مصاريفهم كل شهر أكل وشرب ولبس ومدارس واللي هم عايزينه، وأنا مش مقصر مع حد».
https://www.facebook.com/reel/1944532836253021 

عماد عبد التواب الزواج هايدي بسمة وهبة 90 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

أمم أفريقيا

أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الزمالك

رسالة مثيرة من الزمالك بعد تأجيل قرار كاف بشأن دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى عبد الكريم

مصطفى عبد الكريم: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.. ومعيارها موافقة الدليل لا التشدد

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم إفشاء المغسِّل للعلامات السيئة الموجودة في المتوفى.. حكم تأخير صاحب العمل أجر العامل.. وهل تحكم الشريعة علاقة صاحب العمل بالعامل؟

خلال دورة تأهيل المقبلين على الزواج

تأهيل المقبلين على الزواج.. أستاذ اقتصاد: الإدارة الرشيدة للموارد والادخار خط الدفاع الأول للأسرة

بالصور

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الازرق؟

مسلسلات الأوف سيزون 2026.. أعمال جديدة تنتظر الجمهور بين التشويق والدراما الاجتماعية

مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026
مسلسلات النصف الثاني من عام 2026

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد