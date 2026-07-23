خطيب فتاة بني سويف: طلبت الزواج من هايدي بعد إعجابي بها وتقدمت لها بشكل واضح

قال عماد عبد التواب خطيب هايدي الشابوري فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إنّ علاقته بأسرة هايدي بدأت من خلال صداقته الوثيقة بشقيقها أحمد، موضحًا أنهما كانا لا يفترقان، قائلاً: «أنا صديق شخصي لأحمد، وما كناش بنسيب بعض ليل ونهار مع بعض، لو هو غاب عني شوية أنا برن عليه، ولو أنا غبت عنه شوية هو بيرن عليا، ورحت عنده البيت وراح عندي البيت، وأكلنا عيش وملح مع بعض، واتصادقت على أهله وقعدنا مع بعض».

وأضاف أن تلك العلاقة كانت سببًا في تعارفه على هايدي، حتى أُعجب بها وقرر مصارحتها برغبته في الارتباط بها، قائلاً: «كلمتها دايركت: أنا معجب بيكي وعايز أتقدم لك».

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هايدي رحبت في البداية بالفكرة، لكنها طلبت التعارف أولًا قبل استكمال خطوات الارتباط، مشيرًا إلى أنه وافق على ذلك وقال لها: «براحتك، شوفي إنتِ عايزة تعرفي عني إيه وأنا أحكي لك كل اللي إنتِ عايزة تعرفيه».

وأردف، أن علاقتهما تطورت بعد ذلك، وأن كلًا منهما أصبح يكن للآخر مشاعر متبادلة، موضحًا: «أنا حبتها وهي حبتني»، لافتًا إلى أنها تحدثت معه عن متطلباتها، فقال لها: «أنا هجيب لك اللي إنتِ عايزاه، إنتِ لو عايزة نجمة من السما أنا هجيبها لك»، مؤكدًا أنه نقل هذا الكلام أيضًا إلى أسرتها.

وواصل، أنه خلال حديثه مع والدة هايدي، أخبرته بأن ابنتها لا تقوم حتى بحمل كوب شاي إلى المطبخ، فرد عليها قائلًا: «يا ست الكل أنا هغسل لها وهأمسح لها وهأطبخ لها وهأغسل لها المواعين، أنا هعمل لها سفرجي وأم وأب وكل حاجة في الدنيا، أنا مش عايز أكتر من هايدي، ومش عايز منكم حاجة، أنا عايزها بشنطة هدومها».

وذكر، أنه عندما سألته والدة هايدي عن أبنائه من زيجته السابقة، أكد لها أنهم يعيشون مع والدتهم، وأنه يلتزم بالإنفاق عليهم بالكامل، قائلاً: «عيالي مع مامتهم، وبشهادة مامتهم، بودي لهم مصاريفهم كل شهر أكل وشرب ولبس ومدارس واللي هم عايزينه، وأنا مش مقصر مع حد».

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