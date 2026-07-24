أحمد حسن: محمد صلاح يقترب من حسم وجهته الجديدة والإعلان خلال ساعات

أثار الإعلامي أحمد حسن ، حالة من الجدل حول مستقبل محمد صلاح ،بعد تلميحه لاقتراب النجم المصري من الانتقال إلى نادي بشكتاش التركي في فترة الانتقالات الصيفية.



وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تم الاتفاق.. الإعلان خلال ساعات"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، ما فتح باب التكهنات بشأن إتمام صفقة محتملة للنجم المصري مع النادي التركي.

ورغم تصاعد التكهنات، لم تصدر أي تأكيدات رسمية حتى الآن بشأن انتقال صلاح إلى بشكتاش، في وقت لا تزال فيه المفاوضات، وفق تقارير صحفية، محل متابعة وترقب.



وكشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى نادي بشكتاش خلال الفترة الأخيرة.

وذكر موقع "MYNET" التركي أن المفاوضات بين إدارة بشكتاش ومحمد صلاح تشهد تدهورًا ملحوظًا، ما جعل النادي يقترب من الانسحاب من الصفقة بسبب تعقيدات مالية.

وأضاف التقرير أن إدارة بشكتاش تدرس بشكل جدي التراجع عن إتمام الصفقة، بعدما واجهت عدة عقبات وخلافات مالية خلال سير المفاوضات بين الطرفين.