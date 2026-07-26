السياحة تلزم الفنادق بالاشتراطات الصحية لسلامة الأغذية لحماية النزلاء

أخطرت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية بضرورة التأكيد على استمرار الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية لسلامة الذغاء بأماكن تداول الأغذية وذلك تجنبًا لحدوث أي نوع من الأمراض المرتبطة بصحة وسلامة الغذاء.

دور رقابي للسياحة



أوضحت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، في إخطار حصل "صدى البلد" عليه أن ذلك في ضوء الدور الرقابي والإشرافي للإدارة والتنسيق الدائم والمستمر مع غرفة المنشآت الفندقية للوقوف على مدى التزام المنشآت الفندقية بكافة الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية للحفاظ على صحة وسلامة كافة نزلاء الفنادق.



من جانبها وجهت غرفة المنشآت الفندقية، تعميم بالإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية والمعايير القياسية لسلامة الذغء بأماكن تداول الأغذية وذلك تجنبًا لحدوث أى نوع من الأمراض المرتبطة بصحة وسلامة الغذاء.

وتسعي الدولة جاهدة في زيادة عدد الغرف الفندقية، وفي إطار ذلك شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مراسم توقيع اتفاقية تطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر.

