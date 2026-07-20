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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتبه.. لايحق لموظف الكهرباء دخول منزلك إلا بهذا الكارت

التفتيش على العدادات
التفتيش على العدادات
وفاء نور الدين

تشن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات مكثفة لضبط سرقات التيار وكشف التلاعب بعدادات الكهرباء ، وتضم حملات التفتيش فنيين وموظفي ضبطية قضائية إلا أن المواطن يجب أن يطمئن على صحة إجراءات التفتيش ويتأكد من هوية موظف الكهرباء. 

أشياء لا يفعلها موظف الكهرباء الحقيقي

وقدمت هندسة كهرباء التحرير/بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء  5 أشياء لا يفعلها موظف الكهرباء الحقيقي وهي.. 

-الموظف الحقيقي  لا يطلب أموالاً كاش: موظف الكهرباء لا يأخذ غرامات أو رسوم صيانة نقداً في يده أبداً. التعاملات المالية تتم عبر إيصالات رسمية ومعتمدة، أو من خلال الدفع في مقر الشركة والفروع الذكية.

- لا يفتش بيتك بدون إذن رسمي: الفني العادي ليس له حق التفتيش داخل غرف المنزل، الشخص الوحيد المخول له دخول منزلك هو حامل "كارت الضبطية القضائية" الصادر من وزارة العدل، ومن حقك الإطلاع عليه ومطابقته ببطاقته الشخصية قبل أن يخطو خطوة واحدة داخل بيتك.

- لا يتحرك بمفرده في حملات التفتيش: حملات ضبط سرقات التيار وكشف التلاعب بالعدادات لا تأتي أبداً في شكل فرد واحد. المأموريات الرسمية تتحرك دائماً في لجان ثنائية أو ثلاثية، وغالباً ما تكون برفقة قوة من شرطة الكهرباء .

- لا يغضب من التحقق: الموظف الرسمي يعلم أن من حقك التأكد من هويته وسيبرز لك كارنيه الشركة فوراً وبكل ترحيب.. إذا إرتبك الشخص أو هددك بقطع الكهرباء فوراً لمجرد أنك طلبت إثبات هويته، فهو محتال.

- لا يزورك في أوقات متأخرة: مواعيد عمل كشافي العدادات ومأموريات التفتيش تكون خلال ساعات العمل الرسمية (خلال نهار اليوم). أي زيارة بعد المغرب تثير الشبهة فوراً، إلا في حالة واحدة وهي وجود بلاغ أعطال أو طوارئ قدمته أنت بنفسك وتنتظر إصلاحه.

لحماية نفسك نهائياً من التعامل مع أي وسطاء أو مواجهة محتالين، إحرص على إنهاء كافة خدماتك (من تقديم طلبات، تركيب عدادات، دفع فواتير، استعلام، أو تقديم شكاوى وبلاغات تلاعب بشكل سري) بأمان تام عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء دون الحاجة لدخول غرباء إلى المنزل.

وزارة الكهرباء سرقات التيار التلاعب بعدادات الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

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