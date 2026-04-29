رئيس وزراء بريطانيا: حادثة الطعن قرب كنيس يهودي في لندن مثيرة للقلق

أكد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، أن حادثة الطعن قرب كنيس يهودي في لندن مثيرة للقلق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجل عمره 45 سنة للاشتباه في علاقته بحادث طعن شخصين شمالي لندن حيث يجري التحرّي عن جنسيته وخلفيته.

وأشارت الشرطة البريطانية في بيان لها إلى أن مختصين من شرطة مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في حادث الطعن شمالي لندن.

ومتذ قليل ؛ شهد حي جولدرز جرين شمال غرب العاصمة البريطانية لندن حادث طعن استهدف اثنين من اليهود الحريديم قرب كنيس يهودي، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة، بحسب تقارير إعلامية أولية.