بعد إضرام النار في كنيس يهودي.. مرصد الأزهر: استهداف دور العبادة جريمة مرفوضة

استنكر مرصد الأزهر العالمى لمكافحة التطرف، إضرام النار في كنيس يهودي فى شمال لبنان مشددا على أن استهداف دور العبادة أيًّا كانت ديانتها جريمة مرفوضة شرعا وقانونا.

كان كنيس "فينشلي الإصلاحي" (Finchley Reform Synagogue) في منطقة فينشلي شمالي العاصمة البريطانية لندن قد تعرض لمحاولة حرق عمد، مما استدعى تحركًا أمنيًا سريعًا من قبل السلطات المحلية للوقوف على ملابسات الحادثة.

تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية لدى الجاليات الدينية في المملكة المتحدة، عقب سلسلة من الاعتداءات المماثلة التي استهدفت ممتلكات دينية في الآونة الأخيرة. وباشرت الشرطة البريطانية تحقيقات موسعة لتقديم الجناة إلى العدالة، وسط مطالبات بتعزيز الإجراءات الأمنية حول دور العبادة لضمان سلامة المصلين.

وأشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن استهداف دور العبادة، أيًّا كانت ديانتها، يُعد جريمة مرفوضة شرعًا وقانونًا، وانتهاكًا صارخًا لقيم التعايش والسلم المجتمعي.

وشدد المرصد على أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس تصاعدًا مقلقًا في خطاب الكراهية، وهو ما يستوجب مواجهة حاسمة وشاملة تتضمن مشاركة المجتمع المدني وقادة الرأي والمؤسسات التعليمية؛ لنشر ثقافة التسامح وترسيخ قيم العيش المشترك.