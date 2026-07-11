الاتحاد الألماني يحسم الاتفاق مع يورجن كلوب لتدريب المانشافت

توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورجن كلوب إلى اتفاق مشترك اليوم السبت لتولي الأخير منصب المدير الفني لـ "مانشافت"، إلّا أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة جهة عمل كلوب الحالية، مجموعة ريد بول، وفق ما أعلن السبت الاتحاد المحلي للعبة.



وذكر الاتحاد في بيان: "عقد رئيس الاتحاد، بيرند نويندورف، ونائبه، هانز يواكيم فاتسكه، اجتماعاً تمهيدياً معمقاً مع يورجن كلوب في نيويورك الجمعة لبحث إمكانية تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الوطني".

وأضاف: "خلال هذا الحوار البنّاء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسة لعقد محتمل. وستُستأنف المناقشات الأسبوع المقبل. ويُبدي الطرفان ثقة في إمكانية إتمام المفاوضات بنجاح، شريطة الحصول على موافقة جهة عمل كلوب الحالية، ريد بول".

وتابع: "يجب أن يحظى أي عقد محتمل بموافقة نهائية من مجلس الإشراف والجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم".